Gli smartphone al giorno d’oggi sono diventati uno strumento a dir poco indispensabile nella routine di ognuno di noi, i piccoli device tascabili ci consentono infatti di svolgere tantissime attività, da quelle più banali come inviare una mail a quelle più complesse come gestire il nostro conto corrente bancario.

Questo contesto fortemente inclusivo porta i piccoli dispositivi a far transitare nelle loro memorie un quantitativo di dati decisamente importante ogni giorno, i quali però nel tempo finiscono con l’accumularsi e quindi con il saturare la memoria del dispositivo, rendendolo decisamente meno performante e veloce.

Si tratta di un processo fisiologico che però può indubbiamente minare l’esperienza d’uso del vostro dispositivo, se anche voi doveste trovarvi nella stessa identica situazione ecco la guida per far tornare lo smartphone veloce come appena acquistato.

Ripulire il vostro smartphone

Prima di procedere con la guida assicuratevi di spegnere il dispositivo e di rimuovere la scheda SIM e la microSD, dopodiché accendetelo nuovamente con la combinazione tasti premuta Power e volume più, così facendo il device accederà al recovery Millennium all’interno del quale spostandomi con i tasti volume, dovrete selezionare le voci il wipe data factory reset e wipe dalvik cache utilizzando il tasto Power.

Una volta terminate le operazioni selezionate la voce reboot e così facendo il vostro dispositivo andrà incontro al riavvio, processo al termine del quale potrete notare la cancellazione di tutte le personalizzazioni precedentemente presenti, compresi i dati che erano rimasti salvati e inutilizzati in memoria, facendo tornare il vostro smartphone veloce come appena acquistato.