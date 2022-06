L’operatore WindTre, fino al prossimo 25 giugno 2022 proporrà in edizione limitata, la promozione in convergenza Special Promo Green ad un prezzo davvero super.

La promo combo Convergenza Special Promo Green permette di attivare una nuova linea mobile con l’offerta mobile ricaricabile Go UnLimited Lite+ a 4,99 euro al mese e una nuova linea fissa con un’offerta “Super Fibra” a 19,99 euro al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WindTre: super promo in convergenza

La nuova promozione Convergenza Special Promo Green, molto simile alla versione winback Promo Yellow, è dedicata ad alcuni nuovi clienti WindTre di rete mobile che provengono da Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Digi Mobil, Feder Mobile, Optima Mobile, Rabona Mobile, Spusu, Tiscali, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Con questa offerta si otterrà un costo complessivo di 24,98 euro al mese. Tale combo, disponibile in alcuni punti vendita WindTre aderenti, andrà ad affiancarsi all’attuale Convergenza Special Promo con l’offerta mobile ricaricabile GO UNLIMITED FIRE+ a 6,99 euro al mese e con l’offerta fissa “Super Fibra” a 22,99 euro al mese per un totale di 29,98 euro al mese.

GO UnLimited Lite+ prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile fino in 4G a 4,99 euro al mese addebitato su credito residuo. Sono sempre inclusi gratuitamente anche i servizi accessori di Segreteria Telefonica ad ascolto gratuito e il servizio di reperibilità Ti Ho Cercato. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.