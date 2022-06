L’operatore virtuale PosteMobile permette ancora di attivare 300% Digital, l’offerta solo dati con 300 Giga di traffico internet mobile ogni mese. Per il momento la data di scadenza è fissata per il 15 giugno 2022, salvo cambiamenti nei prossimi giorni.

Con questa nuova proroga invece, la scadenza indicata sul sito di PosteMobile è stata aggiornata al 15 Giugno 2022, il prezzo è rimasto invece invariato a meno di 10 euro.

PosteMobile 300% Digital

Per quanto riguarda il bundle mensile, con PosteMobile 300% Digital si ottengono dunque 300 Giga di traffico dati ogni mese, oltre che una tariffa a consumo per effettuare chiamate e inviare SMS. Nel dettaglio, le chiamate vengono tariffate a 18 centesimi di euro al minuto, mentre gli SMS a 18 centesimi di euro ciascuno. Per il traffico voce non è presente scatto alla risposta e la tariffazione avviene a scatti anticipati di 60 secondi.

Per sottoscrivere 300% Digital bisogna utilizzare direttamente il sito ufficiale dell’operatore, acquistando online o con ricontatto telefonico. Al momento, la nuova SIM ricaricabile prevede un costo di 20 euro con 10 euro di traffico incluso e spedizione gratuita. I restanti 10 euro inclusi nel costo della scheda rappresentano il costo di attivazione, ancora in promozione invece che a 15 euro.

In caso di mancato rinnovo per credito insufficiente, con 300% Digital rimangono le tariffe a consumo di 18 centesimi di euro al minuto per il traffico voce e 18 centesimi di euro per ogni SMS inviato. Non vi resta che visitare il sito ufficiale dell'operatore per maggiori dettagli.