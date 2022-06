A partire dal 10 giugno 2022 Fastweb ha deciso di rilanciare nuovamente l’offerta Mobile Light a 5,95 euro al mese, permettendo nuovamente a tutti i nuovi clienti di sottoscriverla, mentre negli ultimi mesi era rimasta disponibile solo per chi voleva una SIM aggiuntiva.

L’offerta in questione, la prima dal lancio del 5G di Fastweb a non avere l’abilitazione alla rete mobile di quinta generazione, era stata sottoscrivibile da tutti dal 1° Febbraio al 31 Marzo 2022.

Fastweb Mobile rilancia la Mobile Light

L’offerta in questione comprende minuti illimitati verso tutti, 100 SMS e 50 Giga al massimo in 4G sia nei negozi che sul sito web di Fastweb al prezzo di 5.95 euro al mese. Sul sito viene riportato che si tratta di una “offerta speciale” che sarà sottoscrivibile da tutti fino al 24 Giugno 2022, salvo eventuali cambiamenti, scadenza indicata anche da un countdown dedicato.

Inoltre, per promuovere Fastweb Mobile Light a 5,95 euro al mese, l’operatore ha lanciato in queste ore un nuovo spot televisivo, dopo quelli in cui il testimonial era il tennista Jannik Sinner, sempre con il claim “prendi in mano il tuo futuro con Fastweb Mobile”. Per le attivazione effettuate online o tramite Servizio Commerciale 146 è previsto un contributo iniziale di 15,95 euro, di cui 5,95 euro per la prima ricarica e 10 euro di costo della nuova SIM.

L’offerta può essere attivata indicando un metodo di pagamento tramite la Ricarica Automatica: ogni mese viene controllato se il credito residuo sulla SIM è sufficiente per rinnovare l’offerta e, in caso negativo, la ricarica viene addebitata sulla carta di credito o sul conto corrente bancario inserito. Visitate il sito ufficiale per maggiori dettagli.