Carrefour riduce di molto la spesa che gli utenti devono effettivamente sostenere in fase di acquisto di un nuovo smartphone, o comunque di un prodotto legato alla tecnologia generale, a patto che siano disposti a recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia.

Il volantino parte dall’essere ampiamente disponibile su tutto il territorio, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati senza difficoltà o differenze in ogni singola regione in Italia, ma non sul sito ufficiale. I prezzi comprendono la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre al no brand, ovvero la possibilità di ricevere aggiornamenti software tempestivi.

Carrefour: le offerte ed i tantissimi prezzi bassi

Con il volantino Carrefour gli utenti hanno piena possibilità di accedere ad un lungo elenco di prodotti a prezzi decisamente più bassi del normale, anche se nella maggior parte dei casi parliamo di dispositivi in vendita a meno di 300 euro, e comunque caratterizzati da prestazioni direttamente proporzionali alla spesa effettiva da sostenere.

Osservando da vicino la selezione dell’azienda, notiamo comunque la presenza del bellissimo Oppo Find X3 Lite, disponibile a 299 euro, per scendere poi verso i vari galaxy A32, Galaxy A03s, Realme C25Y, Oppo a74, Redmi Note 10S, Alcatel 1S 2020 o similari. Tutti sono commercializzati alle condizioni espresse in precedenza, con accessibilità garantita nei vari negozi in Italia, senza differenze particolari. Stando a quanto comunicato, le scorte non dovrebbero rappresentare in nessun modo un problema.