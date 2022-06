Samsung Electronics, produttore di TV leader al mondo per 16 anni consecutivi, ha annunciato che Xbox si unirò al Samsung Gaming Hub, una nuova piattaforma di streaming di giochi disponibile sulle Smart TV Samsung 2022 tra cui Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, QLED e serie Smart Monitor 2022.

Samsung Gaming Hub diventerà la prima piattaforma Smart TV al mondo a includere l’app Xbox sulle Smart TV. Con questa partnership, gli utenti di Samsung Gaming Hub possono ora trasmettere in streaming oltre 100 giochi di alta qualità, tramite l’app Xbox, inclusi titoli di successo come Halo Infinite e Forza Horizon 5. Inoltre, possono giocare ai nuovi giochi il primo giorno del rilascio.

Tramite il sistema operativo Tizen, Samsung Gaming Hub è una nuova piattaforma che unisce hardware e software per una migliore esperienza di gioco sulle Smart TV Samsung del 2022, consentendo ai giocatori di accedere istantaneamente ai giochi che amano.

Non solo Xbox

Oltre all’app Xbox che offre centinaia dei loro giochi preferiti tramite Xbox Game Pass, i giocatori possono anche aspettarsi un’esperienza di gioco con latenza ridotta al minimo grazie alla tecnologia e alle prestazioni delle Smart TV 2022 di Samsung.

“Xbox è stato un partner fondamentale per Samsung e condivide la nostra visione e dedizione per portare la migliore esperienza di streaming di giochi in qualsiasi punto della casa“, ha affermato Won-Jin Lee, Presidente e Head of the Service Business Team di Samsung Electronics. “Siamo entusiasti di approfondire la nostra partnership con Xbox aggiungendo l’app Xbox a Samsung Gaming Hub, che ora offre agli utenti di Samsung Smart TV l’accesso a centinaia di giochi Xbox Game Pass. Con la stessa facilità con cui i nostri clienti guardano gli sport in diretta e guardano film in streaming su Samsung Neo QLED e QLED, ora possono giocare ai loro giochi preferiti”.

Svelato al CES 2022, Samsung Gaming Hub include partnership con i principali servizi di streaming di giochi come NVIDIA GeForce NOW, Google Stadia e Utomik e con l’annuncio di oggi diventa l’unica piattaforma Smart TV a includere l’app Xbox. Il Samsung Gaming Hub sarà disponibile in alcune regioni del mondo sui modelli Samsung Smart TV 2022 a partire dal 30 giugno.