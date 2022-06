Per ancora due giorni, l’operatore virtuale PosteMobile, salvo cambiamenti nei prossimi giorni, proporrà la propria offerta denominata UltraVeloce a prezzo scontato.

Per la precisione l’offerta prevede attivazione, consegna ed installazione a prezzo scontato. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile: ancora attivabile UltraVeloce a prezzo scontato

PosteCasa Ultraveloce, l’unica offerta in fibra di PostePay, prevede connessione illimitata in tecnologia FTTH, FTTC o FTTE, oltre che un modem Wi-Fi per poter usufruire della rete. Inoltre, con questa offerta è inclusa anche una linea mobile con Giga illimitati su una SIM, inserita all’interno di una chiavetta 4G.

Normalmente, per questo bundle con “due connessioni”, è previsto un prezzo pari a 26,90 euro al mese, con costo di attivazione, consegna e installazione a 49 euro. In alcuni periodi di tempo, come ad esempio dal 23 al 31 Maggio 2022, l’offerta è stata invece proposta a prezzo scontato esclusivamente online, nel dettaglio a 19,90 euro al mese con costo di attivazione, consegna e installazione a 19,90 euro.

Da ieri 10 giugno 2022 questa promo online torna come detto per 3 giorni, permettendo di attivare l’offerta in sconto tramite il sito ufficiale di PostePay o in quello di Poste Italiane. Per la componente su rete fissa, come detto PosteCasa Ultraveloce viene attivata in Fibra FTTH o in Misto Fibra Rame FTTE o FTTC. Vi consigliamo di visitare il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.