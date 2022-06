È da diverso tempo che ormai in rete si parla di un netto cambio di rotta per i prossimi iPhone di casa Apple. In particolare, i rumors parlavano dell’abbandono del tanto amato/odiato notch sul prossimo iPhone 14 Pro. Ora, però, sembra essere arrivata una conferma indiretta anche da parte di Apple.

iPhone 14 Pro dirà addio al notch: conferma involontaria da parte di Apple

Qualche giorno fa si è tenuto l’evento WWDC 22 e proprio durante quest’ultimo Apple sembra che si sia lasciato sfuggire un dettaglio non indifferente. In particolare, durante questo evento è stato mostrato un video riguardante la realtà aumentata.

È proprio durante questo video che Apple si è lasciato sfuggire una cosa molto importante. Al minuto 9:18 del video, infatti, viene mostrato un iPhone stilizzato e proprio quest’ultimo mostra una caratteristica fino ad ora inedita. L’iPhone in questione mostrato infatti in alto la presenza di due piccoli fori, uno ovale e uno più piccolino.

Questa caratteristica è stata spoilerata a lungo in queste ultime settimane da svariati leaks e rumors. A quanto pare, però, non sono più rumors ma sarà proprio così. I nuovi iPhone 14 non avranno più il notch superiore. Quello che non sappiamo con certezza, però, è se questa caratteristica la avranno tutti i modelli che saranno presentati o se la avrà soltanto iPhone 14 Pro.

L’unica differenza rispetto all’iPhone mostrato da Apple e alle immagini emerse in queste settimane è la posizione dei fori. Sull’iPhone presente nel video durante la WWDC 22, infatti, il foro ovale è posto a destra e il foro più piccolo sulla sinistra, mentre sulle immagini precedenti le posizioni erano invertite.