Una tempesta solare è stata scoperta da un telescopio da un fotografo amatoriale.

Il video, registrato il 2 giugno dal fotografo astronomico hobbista Chuck Ayoub mostra la nuvola di plasma solare che si muove a malapena nell’arco di un’ora, forse trattenuta dal campo magnetico del sole. Questo è insolito, dice Ayoub, poiché afferma che nella sua esperienza, le tempeste solari “danzano” molto più.

“Non me lo aspettavo quando ho ripreso il sole. Ieri ho puntato il mio telescopio verso questa insolita tempesta solare. Una battaglia in corso tra i mutevoli campi magnetici del sole ha fatto sì che questa tempesta di plasma si alzi e appaia quasi bloccata sul posto, incapace di muoversi”, ha detto Ayoub nel suo post.

Il fotografo astronomico Chuck Ayoub ha catturato un brillamento solare in un video che, secondo lui, era grande quanto “quattro Terre“.

Cosa funzionano le tempeste solari

Le tempeste solari sono grandi eruzioni di radiazione elettromagnetica dalla superficie del Sole. Si verificano in aree attive del sole dove i campi magnetici sono particolarmente forti e possono variare dai brillamenti solari, che emettono solo luce e altre radiazioni elettromagnetiche, alle espulsioni di massa coronale (CME), che comportano il rilascio significativo di plasma dall’esterno del Sole strato corona.

Elettroni, protoni e nuclei pesanti nella corona vengono riscaldati a decine di milioni di gradi e accelerati vicino alla velocità della luce lungo le linee del campo magnetico del sole più velocemente di quanto il vento solare possa fluire, vomitando dalla superficie del sole. Perché la tempesta registrata nel video di Ayoub sia così statica non è chiaro.

Il ciclo solare 25, in cui ci troviamo attualmente, sta attualmente superando le aspettative. L’ultimo grafico di progressione della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) mostra che il sole è in anticipo sulla via per raggiungere il picco.