Apple ha introdotto iOS 16 durante il keynote del WWDC 2022, tuttavia molte funzionalità non saranno disponibili appena il sistema operativo verrà rilasciato. La stessa cosa è successa l’anno scorso con varie funzioni, indipendentemente dal fatto che fossero state ritardate durante i cicli di test o che Apple avesse deciso che non erano ancora pronte.

La schermata di blocco iOS 16 revisionata è senza dubbio una delle funzionalità più belle che arriveranno con questo nuovo sistema operativo entro la fine dell’autunno, ma non tutto ciò che Apple ha mostrato con esso sarà accessibile in pochi mesi.

iOS 16 arriverà in autunno

Senza le attività dal vivo nella prima versione pubblica di iOS 16, le funzionalità delle app che ti tengono aggiornato sugli eventi in corso non saranno supportate al rilascio del nuovo sistema operativo. Con l’aggiornamento, gli utenti avranno a disposizione una tela per la creazione di diagrammi di nuove idee, oltre alla collaborazione in tempo reale durante la conversazione su iMessage o FaceTime, con l’app Freeform. Tuttavia, anche questa funzione non sarà disponibile al lancio.

Anche Game Center mancherà di funzionalità quando verranno rilasciati iOS 16, iPadOS 16 e macOS Ventura, poichè le funzionalità di SharePlay richiederanno del tempo per essere sviluppate. Il supporto per iOS 16 e tvOS 16 non sarà disponibile fino alla fine dell’anno. Inoltre, Matter è un nuovo standard di connettività per la casa intelligente che consentirà ai prodotti compatibili di comunicare tra loro su più piattaforme. Matter ti darà accesso a gadget per la casa intelligente compatibili che puoi controllare con l’app Home e Siri sui dispositivi Apple.