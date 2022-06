Novità per tutti quelli che vogliono passare ad un operatore virtuale conveniente ma che sappia mantenere la qualità delle chiamate. CoopVoce ha deciso di festeggiare i suoi 15 anni lanciando una tariffa che sarò disponibile a partire dal 15 giugno, puntando tutto sul risparmio.

E se pensate che sia tutto, la promo, chiamata CoopVoce Evo 200 consente anche di attivare l’offerta sottoscrivendo una eSIM, un metodo che molti operatori virtuali stanno usando di recente.

Ma passiamo subito ai dettagli: la nuova offerta costerà solo 7,90 euro IVA inclusa, un risparmio incredibile che richiama i tempi della rivoluzione Iliad avvenuta diversi anni fa.

Inoltre, per sottoscrivere l’abbonamento e attivare la nuova eSIM sarà un gioco da ragazzi: tutto quello che devi fare è entrare sul sito di CoopVoce e selezionare la promo Evo 200. Una volta cliccato sul tasto “Attiva Ora“, ti verranno presentate due scelte che non faranno variare il costo della tua offerta:

Scegli se sfruttare la portabilità e mantenere il tuo numero telefonico;

Scegli se richiedere un nuovo numero, e in questo caso sarà possibile anche ottenere l’attivazione della famosa eSIM, e la procedura sarà immediata.

Come funziona il processo di attivazione di questa eSIM

Ma bisogna ricordarsi sempre che non tutti gli smartphone sono in grado di supportare una eSIM (infatti in questo caso non stiamo parlando di una carta fisica, come quelle a cui siamo abituati, ma di una carta virtuale che sarà attivata sul tuo smartphone tramite una procedura speciale).

Funziona così: una volta selezionata la procedura di attivazione dell’offerta tramite eSIM, non bisognerà aspettare che la SIM venga generata e spedita a casa o al negozio scelto tramite corriere, ma verrà generato un QR Code che fungerà da attivazione per la tua sim virtuale, e in pochi secondi avrai già tutto a portata di click e potrai navigare liberamente in rete.