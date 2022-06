Nel corso dei prossimi mesi l’azienda automobilistica Skoda presenterà ufficialmente il restyling della sua Skoda Scala. Come di consueto, prima di portare questa vettura sul mercato, l’azienda ha bisogno di testarla a fondo. Ed è proprio durante alcuni test su strada che è stata avvistata la nuova vettura di Skoda.

Skoda Scala: la versione restyling è stata avvistata su strada durante dei test

Tutte le aziende del settore automobilistico testano su strada i propri veicoli prima di portarli ufficialmente sul mercato. Anche Skoda, in particolare, sta testando in questi giorni la sua nuova vettura. Si tratta del restyling della Skoda Scala, la quale dovrebbe debuttare ufficialmente sul mercato nel corso dei prossimi mesi.

In particolare, dalle foto sono chiaramente visibili alcuni camuffamenti sia sul fronte che sul retro, segno questo che le maggiori novità riguarderanno queste zone. Sembra invece che i fari e i gruppi ottici non subiranno modifiche. Immaginiamo poi che la nuova vettura dell’azienda sarà proposta in diverse colorazioni speciali.

1 su 5

Dalle immagini purtroppo non si riesce a scorgere bene gli interni. Tuttavia, è possibile notare la presenza di alcuni pesi sul retro. Questi ultimi servono per testare al meglio la vettura, simulando la presenza dei passeggeri a bordo e quindi verificando l’assetto dell’auto.

All’interno, comunque, non mancherà sicuramente la tecnologia. Potremmo infatti trovare un nuovo sistema di infotainment rinnovato e un ampio schermo per la strumentazione digitale, ma per il momento non ci sono conferme ufficiali in merito. Fino alla presentazione ufficiale, comunque, emergeranno senza ombra di dubbio ulteriori dettagli.