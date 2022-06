L’operatore JustSpeed, secondo secondo brand di Linkem, ha recentemente fissato una nuova scadenza per la sua offerta di rete fissa Speed Power Special Promo, ancora disponibile a 19,90 euro al mese per i primi 6 mesi.

In questi giorni, il periodo di validità è stato invece spostato di oltre un mese, consentendo altre nuove attivazioni sempre allo stesso prezzo mensile. Salvo ulteriori proroghe o cambiamenti, adesso Speed Power Special Promo può essere attivata fino all’11 Luglio 2022, senza alcun cambiamento rispetto a prima. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

JustSpeed proroga la Fibra fino all’11 luglio 2022

Come in precedenza, Speed Power Special Promo prevede connessione illimitata in Fibra FTTH GPON, con modem SpeedBox incluso in comodato d’uso gratuito. In precedenza, questa promo era disponibile fino al 31 Maggio 2022, ma adesso prosegue anch’essa fino all’11 Luglio 2022 salvo cambiamenti. In fase di acquisto, il nuovo cliente JustSpeed può anche selezionare il servizio di installazione e assistenza Just Premium, attualmente gratuito invece che a 69,90 euro.

Con il servizio Just Premium, è possibile richiedere un tecnico per la configurazione del modem e dei dispositivi collegati. Il tecnico ottimizzerà e rinominerà le reti Wi-Fi, effettuerà delle prove nei punti più distanti dal modem e collegherà alla rete un massimo di 5 dispositivi, dando priorità a decoder, Smart TV, tablet, smart speaker e PC. Come già accennato, il prezzo dell’offerta è pari a 19,90 euro al mese per i primi 6 mesi, mentre poi aumenta a 29,90 euro mensili.

Riguardo invece al contributo di attivazione, in questo caso il prezzo standard è pari a 100 euro, ma attualmente risulta gratuito in promozione. Sempre a proposito di prezzi, in caso di disdetta o recesso dall’offerta, il cliente deve sostenere un costo di disattivazione pari a 27,40 euro. Vi conviene visitare il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.