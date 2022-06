La nuova e astuta truffa che utilizza il nome di ITA Airways sta mietendo molteplici vittime nelle ultime ore. A quanto pare, sta girando un messaggio tramite WhatsApp, il quale recita che è possibile vincere 1000 euro per viaggiare con la compagnia aerea. Nonostante sia ormai chiaro che le aziende non indicono dei concorsi mediante l’app di messaggistica, gli utenti continuano a cascarci in pieno.

Truffa ITA Airways: i dettagli dell’inganno

Non assume praticamente alcun significato la frase “nuovo regalo per il decollo aereo”. Pertanto, l’compagnia aerea non ha nulla a che vedere con questa iniziativa malevole. Inoltre, se davvero fosse un concorso così importante (1000 euro in regalo per viaggiare sono tantissimi), non sarebbe oggetto di grande pubblicità da parte dell’azienda sui canali ufficiali?

Il messaggio in questione di riferisce ad un questionario a cui accedere mediante un link che ci viene inviato. Ovviamente, dopo aver fatto accesso al sito e aver risposto alle domande, ci vengono chiesti i nostri dati personali e coordinate bancarie. Se siete arrivati fin qui, fermatevi all’istante. Nel caso abbiate già fornito i vostri dati, il vostro conto corrente potrebbe segnare zero euro da un momento all’altro.

Spesso ne parliamo sul nostro sito: questo genere di truffa viene chiamato phishing, una truffa molto diffusa che mira ad ingannare l’utente al fine di fargli inserire i propri dati personali e le coordinate bancarie. Nel caso in cui qualcuno dei vostri contatti sia stato vittima di questa catena, ignorate il messaggio e provate ad interromperla immediatamente. Non esiste alcun concorso che offre 1000 euro da spendere con ITA Airways.