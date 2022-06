Le modifiche di queste ultime settimane per gli utenti di WhatsApp sono numerose ed allo stesso tempo anche molto interessanti. Gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica stanno pensando a numerose proposte di intervento per la chat, con novità che riguardano diversi settori della comunicazione.

WhatsApp, sino a 32 partecipanti per le videochiamate

Oltre agli upgrade che interessano l’introduzione delle reaction e le note vocali, gli sviluppatori di WhatsApp si sono anche concentrati su un upgrade per le videochiamate. Al fine di raggiungere lo stesso livello di altre piazze virtuali di messaggistica, i tecnici di WhatsApp hanno ampliato le potenzialità delle videochiamate.

Sulla piattaforma di messaggistica, gli utenti avranno ora la possibilità di effettuare videochiamate molto più ampie con i contatti della rubrica, attraverso collegamenti che prevedono sino a 32 persone in contemporanea.

Questo upgrade è strategico in casa WhatsApp, anche per spostare sempre di più le videochiamate da strumento personale a strumento professionale. I tecnici della chat, in questo senso, inseguono ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet, ossia le piattaforme divenute celebri negli ultimi mesi per le riunioni virtuali, tra le attività di smart working e didattica a distanza.

La novità di WhatsApp per le videochiamate già è nella fase di roll out e arriverà su tutti i device nelle prossime settimane. L’upgrade per ora riguarda gli iPhone, ma a breve sarà presente anche su Android.

In seguito a tale upgrade, gli sviluppatori di WhatsApp guardano oltre. Il prossimo passo per i tecnici della chat potrebbe essere la condivisione di spazi di lavoro in rete.