L’operatore Linkem ha recentemente deciso di prorogare la propria offerta denominata 5G Promo Easy 12 Mesi fino al prossimo 25 luglio 2022.

Come in precedenza, Linkem 5G Promo Easy 12 Mesi è ancora l’unica offerta in abbonamento sponsorizzata sul sito ufficiale dell’operatore. Ricordiamoci insieme cosa propone.

Linkem proroga la 5G Promo Easy 12 Mesi

Per coloro che preferiscono attivare online, l’unico bundle disponibile in abbonamento è dunque 5G Promo Easy 12 Mesi, proposto a un costo di 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi, con aumento a 24,90 euro al mese a partire dalla tredicesima mensilità. L’offerta comprende connessione illimitata in tecnologia FWA e chiamate illimitate tramite VoIP con prezzo che parte da 19,90 euro al mese.

Per consentire al cliente di fruire della connessione internet FWA, con questa offerta viene fornito il modem MyLink Box, assegnato anche nel modello da esterno in base all’indirizzo di attivazione. Operando su frequenze a 3,5 GHz, con copertura attualmente pari al 70% del territorio nazionale, la rete 5G FWA Standalone di Linkem consente di raggiungere una velocità massima di navigazione pari a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload.

Per il servizio voce incluso con 5G Promo Easy 12 Mesi, l’operatore fornisce in comodato d’uso gratuito un apparato ATA. Si tratta di un dispositivo che si collega al modem FWA, consentendo di connettere a sua volta uno o più telefoni fissi. Per maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.