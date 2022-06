Prodotti ritirati: ora anche il burro d'arachidi può essere disastroso per la salute

La FDA americana ha da poco raccolto un campione ambientale contenente un ceppo di salmonella presso lo stabilimento di Smuckers a Lexington, nel Kentucky. A quale ci riferiamo? L’agenzia ha scritto: “L’evidenza epidemiologica indica che il burro di arachidi a marchio Jif prodotto nella struttura della JM Smucker Company situata a Lexington, KY, è la probabile causa delle infezioni rilevate”. Scopriamo tutti i prodotti ritirati a causa del batterio.

Prodotti ritirati: meno uno, anche il burro di arachidi scompare dal mercato

Per l’esattezza, sono 14 i casi di infezioni, due ricoveri e, per fortuna, zero decessi collegati al burro d’arachidi. Questo è diffuso in ben 12 stati, ovvero in: Arkansas, Georgia, Illinois, Massachusetts, Missouri, Ohio, Carolina del Nord, New York, Carolina del Sud, Texas, Virginia e Washington. I lotti in questione hanno codici compresi tra 1274425 e 2140425, l’elenco dei prodotti ritirati comprende:

burro di arachidi croccante e cremoso;

” di arachidi naturale;

” di arachidi senza zuccheri aggiunti;

confezioni spalmabili di burro di arachidi.

Le varie rimozioni

Tra gli altri alimenti rimossi per via della salmonella vi sono poi: