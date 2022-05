Nel mondo dell’informatica e del web una ruolo chiave che spesso risulta vittima di numerosi attacchi lo giocano indubbiamente le password di accesso, le parole chiave infatti sono tutto ciò che separa, alla stregua di altri metodi di autenticazione aggiuntivi, le piattaforme ufficiali dalle grinfie di malintenzionati che vorrebbero mettere le mani sull’identità digitale delle vittime.

Ovviamente la scelta della password è di vitale importanza nel campo della sua sicurezza, la quale però viene rapidamente vanificata se a regalare la password stessa siete voi con le vostre mani, numerosi metodi di truffa puntano infatti a rubare direttamente le password dagli utenti.

Dunque può capitare alle volte di perdere la propria parola di accesso o a seguito di un attacco diretto o dopo dei data breaching imponenti che portano al furto di database enormi con all’interno mail e password di numerosi utenti.

Come verificare se le tue password sono sicure

Per verificare che le tue password non circolano in rete il metodo da seguire è molto semplice, vi basterà accedere alla piattaforma web chiamata “Have I Been Pwned?”, la quale nella sua sezione password consente di inserire la stringa di cui non siamo sicuri e visualizzare se è stata hackerata ed il numero di volte che è stata visualizzata nel web.

Tutto ciò è frutto di collaborazioni da parte della pagina con numerose agenzie governative si occupano di fornire i database hackerati, in modo da fornire un filtro di contro prova con cui confrontare i propri dati e verificare che non siano presenti all’interno di packs rubati.