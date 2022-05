Un messaggio minaccioso compare nel canale ufficiale Telegram del gruppo Hacker russo KillNet che ha minacciato per domani un attacco di immagini proporzioni contro l’Italia.

KillNet: Tra meno di 24 ore si scenderà in campo per una grande cyber guerra

Il titolo lascia poco spazio alle interpretazioni, una minaccia seria e diretta arrivata direttamente dal gruppo hacker KillNet.

Sul canale Telegram ufficiale del gruppo, molto attivo, compaiono diverse informazioni come i messaggi di comunicazione, articoli di giornale in cui si citano le attività svolte e diverse foto o caricature di politici europei e statunitensi. Il tutto tradotto in doppia lingua italiana e russa.

La rete KillNet si presenta al mondo con questo messaggio: «Noi siamo normali cittadini russi che hanno deciso di difendere il loro Paese. La Russia è sempre stata odiata: prima con l’impero zarista e poi con l’Unione sovietica. La cyberwar è cominciata prima dell’Operazione Speciale in Ucraina. Vogliamo mostrare al mondo cosa sta succedendo davvero in Ucraina. Gli Stati Uniti vogliono trascinare ancora altri Paesi in questa guerra».

Ricapitolando si tratta quindi di un gruppo di informatici costituito da cittadini privati russi, un po’ come avviene con i loro avversari Anonymous che contano membri da tutto il globo.

Al momento non è dato sapere in caso consisterà il prossimo attacco di domani ma dalle parole degl’hacker pare sia un qualcosa di grosso ed importante ai danni dell’Italia. Al momento sono stati sferrati solo attacchi di tipo Ddos che mettono offline i siti internet a causa delle numerose richieste di accesso. Domani potrebbe scattare un hackeraggio vero e proprio con furto di dati sensibili di cittadini, aziende e governo. Attualmente non si conoscono gli obbiettivi ma si crede saranno presi di mira i siti governativi, aziende che svolgono attività di pubblica utilità o aziende rappresentative dell’immagine italiana nel mondo.