Vodafone è il provider più attivo in queste settimane sul fronte della telefonia mobile. Il gestore inglese vuole garantire alternative a tutti i gestori low cost e soprattutto ad Iliad. Per contrastare la Giga 120, il provider ha deciso di mettere in campo una ricaricabile molto vantaggiosa come la Special 70 Giga.

Vodafone, in primavera ritorna la tariffa con 70 Giga e prezzi da ribasso

La Special 70 Giga è senza dubbio una delle migliori tariffe per chi decide di attivare una nuova SIM. Gli utenti che scelgono questa ricaricabile riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche un piano con 70 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo della promozione sarà di 7,99 euro. Al momento della sottoscrizione, gli utenti dovranno aggiungere una quota una tantum pari a 10 euro.

Gli abbonati che scelgono la Special 70 Giga di Vodafone avranno una garanzia ulteriore. Il gestore, infatti, prevede costi bloccati almeno durante il primo semestre. I nuovi utenti del gestore inglese non dovranno quindi aggiungere alcun extra nei primi sei mesi a partire dalla data di attivazione della propria SIM.

I clienti interessati a questa promozione potranno procedere con l’attivazione presso uno dei punti vendita ufficiali del gestore in Italia. La portabilità del numero e della rete mobile da TIM, WindTre o anche Iliad rappresenta un’operazione fondamentale per la sottoscrizione della tariffa. Per la portabilità saranno necessari da un minimo di uno sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.