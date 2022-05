Per mesi, lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus, o Snapdragon 8 Gen1+, ha circolato tra le voci. Tutto è iniziato quando è diventata chiara l'”insoddisfazione” di Qualcomm per la produzione Samsung dello Snapdragon 8 Gen 1. Il produttore di chip con sede negli Stati Uniti ha richiesto a TSMC di produrre un nuovo lotto di SoC Snapdragon 8 Gen 1 con una migliore efficienza termica e, di conseguenza, prestazioni più affidabili.

Questi processori saranno eventualmente disponibili, ma Qualcomm approfitterà dell’opportunità per introdurli come Snapdragon 8 Gen 1+. A seguito di una serie di speculazioni e fughe di notizie, Qualcomm sembra prepararsi a lanciare il suo prossimo chipset di punta per dispositivi mobili il 20 maggio. L’azienda ha dichiarato su Weibo che terrà una nuova conferenza in Cina. Oltre al nuovo processore, verrà svelato il Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.

Snapdragon 8 Gen 1+ non sarà l’unica novità

Qualcomm ha praticamente stabilito questo calendario di aggiornamento di metà anno per i suoi SoC di punta. Lo Snapdragon 8 Gen 1+ ha superato le aspettative; la notizia principale questa volta è che proviene da un diverso fornitore di chip. Quando si tratta dello Snapdragon 7 Gen 1, possiamo anche affermare che era previsto. Qualcomm ha annunciato lo Snapdragon 8 Gen 1 l’anno scorso, insieme a un famigerato rebranding per la sua serie di processori.

Sapevamo che era solo questione di tempo prima che questo nuovo metodo di denominazione si diffondesse ad altre formazioni. Questo è esattamente ciò che sta accadendo con il lancio del SoC Snapdragon 7 Gen 1. Il nuovo nome verrà applicato al primo chip della serie di fascia media. Vedremo la serie Snapdragon 6 Gen 1 e persino la serie Snapdragon 4 Gen 1 in futuro.

Motorola, Realme, Xiaomi e persino OnePlus stanno sviluppando nuovi sfidanti con Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. A differenza di Snapdragon 888+ e 865+, ci aspettiamo che molti più dispositivi vengano rilasciati quest’anno con la revisione di metà anno di Qualcomm.