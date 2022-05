Tesla ha deciso di fare sul serio e dare un vero e proprio turbo al suo business. Infatti, l’azienda vuole produrre un’auto elettrica meno costosa ma che sia al pari di quelle che ha già nella sua vasta gamma. Elon Musk in persona ha affermato ciò, il quale ha serie intenzioni di creare una Tesla di piccole dimensioni ma che non rinunci ai vari comfort che solo le sue auto sanno offrire.

Abbiamo appurato quindi che non si trattano di semplici rumors. Infatti, Elon Musk ha dichiarato quanto detto al summit Festival of Cars, dove l’azienda californiana vuole investire in delle Model 3 più piccole. L’annuncio ci fa subito pensare alla Model 2 di cui tanto si è parlato tempo addietro, essendo che rispecchia in toto le caratteristiche elencate ab illo tempore.

Tesla, Elon Musk è determinato a investire in questo nuovo progetto

Nella nuova Model 2 noteremo immediatamente il risparmio non solo in termini economici ma anche nella grandezza. Sarà meno ingombrante ma all’interno ci sarà tutto lo spazio di cui necessitiamo, favorendo sensibilmente l’agilità dell’auto. Il prezzo parte dai 25mila euro, quindi capiamo subito che l’accessibilità è decisamente maggiore.

Gli unici veri e propri rumors in tal senso sono quelli che narrano di una Model 2 con linee morbide e filanti in pieno stile Tesla. In più, anche una tecnologia all’avanguardia che ci farà immediatamente capire che auto abbiamo acquistato. E non dimentichiamo la guida autonoma, dotata dei migliori sistemi di sicurezza per concederci qualche “distrazione” alla guida.