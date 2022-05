Realme ha rilasciato l’orologio Realme 2 l’anno scorso e sembra che l’azienda si stia preparando a rilasciare il suo successore, soprannominato Realme 3. L’imminente orologio di terza generazione del marchio è stato appena trovato sui siti di certificazione IMDA, a conferma dell’identità dello smartwatch. L’orologio ha ricevuto la certificazione BIS, indicando che sarà presto disponibile in India.

Un orologio realme con numero di modello RMW2108 è stato pubblicato sul sito web della Singapore Infocomm Media Development Authority (IMDA), come riportato per la prima volta da MySmartPrice. L’orologio è denominato ‘Realme Watch 3’. L’elenco rivela anche che sarà uno smartwatch abilitato per Bluetooth. L’orologio è designato come dispositivo a basso consumo.

Realme Watch 3 non ha ancora una data di rilascio

Lo smartwatch è stato scoperto anche con lo stesso numero di modello nel database del Bureau of Indian Standards (BIS). Secondo l’elenco BIS, l’indirizzo di produzione dell’orologio è Noida, nell’Uttar Pradesh, il che implica che il Realme Watch 3 sarà un prodotto ‘made in India’. Fatta eccezione per il numero del modello e il nome, nessuno dei due elenchi fornisce molte informazioni. Tuttavia, l’elenco della BRI suggerisce che l’introduzione dello smartphone in India è imminente.

Il Realme Watch 2 è dotato di un display touch screen a colori da 1,4 pollici con una luminosità massima di 600 nit. Lo smartwatch include un accelerometro a 3 assi, un cardiofrequenzimetro e un monitor SpO2. Inoltre, Watch 2 ha 90 modalità sportive. L’orologio ha una classificazione IP68, monitoraggio del sonno, notifiche intelligenti e altro ancora. Ha una batteria da 315 mAh e può durare fino a 12 giorni con una singola carica.