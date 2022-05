Le fughe di notizie e le speculazioni sul prossimo Galaxy Z Fold 4 di Samsung stanno iniziando a offrire un’immagine più chiara di ciò che potremmo aspettarci dal prossimo telefono pieghevole dell’azienda. Ora, il leaker IceUniverse ha qualcosa di interessante da dire riguardo allo Z Fold 4 e al suo peso.

IceUniverse in precedenza aveva indicato che il Galaxy Z Fold 4 potrebbe essere più sottile del suo predecessore quest’anno, e ora il leaker aggiunge informazioni sul peso del telefono pieghevole. Secondo IceUniverse, Z Fold 4 peserà meno di iPhone 13 Pro Max +. Per fare un confronto, lo Z Fold 3 pesa 271 g. Il leaker ha caricato un’immagine di quello che sembra essere un iPhone 13 Pro Max su una scala, sostenendo che il pieghevole Z Fold 4 sarà più leggero di esso.

Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 non hanno ancora una data di rilascio

Questa è una notizia fantastica per i possessori di Galaxy Z Fold 4 e il design piccolo e leggero previsto del telefono potrebbe essere un motivo convincente per alcuni di aggiornare dal predecessore. Il leaker ha anche pubblicato un rendering approssimativo di Z Fold 4. Ice afferma inoltre che la larghezza dello schermo esterno è quasi identica a quella del minuscolo schermo dell’iPhone 13.

Tutto ciò suggerisce che Samsung sta lavorando duramente per migliorare l’ergonomia del pieghevole e renderlo più comodo da trasportare e utilizzare. Ovviamente, tutto questo è ancora un’informazione non ufficiale, quindi tienilo a mente mentre pianifichi il tuo prossimo acquisto di un device pieghevole di casa Samsung. Al momento, Z Fold 4 e Z Flip 4 non hanno ancora una data di uscita e la società non ha ufficializzato nessuna informazioni in merito.