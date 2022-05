Se di solito acquisti i tuoi telefoni a prezzo pieno, le recenti notizie sui valori di rivendita dei telefoni potrebbero farti cambiare idea. Secondo uno studio, sebbene siano venduti al dettaglio a tariffe molto elevate, i telefoni Samsung e Google diminuiscono rapidamente di valore dopo un solo mese di possesso. Solo il Pixel 6 di base di Google è aumentato di valore dopo il secondo mese dei cinque telefoni Android dello studio.

Lo studio, condotto da SellCell, uno dei più grandi siti di permuta degli Stati Uniti, sottolinea la natura usa e getta degli attuali cellulari e quanto sia facile perdere soldi su uno smartphone premium se non soddisfa le proprie esigenze. Tutti i modelli di iPhone 13 di Apple, d’altra parte, si sono deprezzati molto meno degli ultimi telefoni di punta di Samsung o Google. Tutti questi ottimi sconti per la permuta del telefono sembrano aver avuto un impatto negativo sul mercato dell’usato.

I telefoni Apple superano i telefoni Android in termini di valore

Il Samsung Galaxy S22 Plus è stato il più debole nel sondaggio di SellCell. Dopo solo un mese di possesso, il valore del telefono è diminuito di uno sbalorditivo 53,8 percento per gli smartphone in condizioni ‘pari al nuovo’. Il Galaxy S22 Ultra, significativamente più costoso, è crollato del 41,7% nello stesso periodo di tempo, mentre la variante Galaxy S22 più piccola e meno costosa è scesa del 42,4%.

Google Pixel 6 Pro è stato il peggiore di Google, perdendo il 44,4 percento del suo valore dopo un mese, mentre il più piccolo e meno costoso Pixel 6 è sceso solo del 37,2 percento. Nel frattempo, l’Apple iPhone 13 Pro Max, l’iPhone più costoso sul mercato, è sceso di valore solo del 6,3% dopo un mese. Come previsto, i device in ‘buone’ condizioni hanno perso ancora più valore dopo un mese, con il Galaxy S22 Plus che ha perso il 57,5% del suo valore.

Sebbene sia evidente che i telefoni Apple superano i migliori telefoni Android in termini di valore, c’è un messaggio chiaro da questo studio: assicurati di sfruttare le offerte di permuta e le offerte con gli operatori quando acquisti il ​​tuo prossimo telefono. I produttori e gli operatori pagano spesso centinaia di dollari per i vecchi telefoni quando ne acquisti uno nuovo, il che può aiutare a compensare la perdita di valore di rivendita.v