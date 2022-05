L’operatore Vodafone Italia ha appena rilasciato delle nuove offerte davvero molto interessanti con prezzi mensili personalizzati in vigore ufficialmente dal 14 aprile 2022.

Stiamo parlando delle offerte tariffarie ad personam Bronze, Bronze Plus, Silver, Gold Start e Gold, precedentemente chiuse e ora riattivabili. Scopriamo insieme cosa prevedono.

Vodafone: ritornano le offerte Gold, Silver e Bronze

Vodafone Bronze CB prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 50 Giga di traffico internet mobile in 4G e servizi standard inclusi. L’offerta Vodafone Bronze Plus CB prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 70 Giga di traffico internet mobile in 4G e servizi standard inclusi.

Passiamo poi alla Vodafone Silver CB che prevede ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, bundle di chiamate internazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 Giga di traffico internet mobile in 4G e servizi standard inclusi. Penultima offerta la Gold Start CB che comprende ogni mese minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, bundle di chiamate internazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, Giga illimitati di traffico dati con qualsiasi tecnologia disponibile con limite di velocità fino a 10 Mbps in download.

Infine troviamo la Gold CB con minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, bundle di chiamate internazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati di traffico dati con qualsiasi tecnologia disponibile senza limiti di velocità. Il costo di Bronze CB è personalizzato in base al cliente da un minimo di 6,90 euro al mese a un massimo di 12,90 euro al mese. Il costo mensile di Bronze Plus CB è personalizzato in base al cliente da un minimo di 7,90 euro a un massimo di 14,90 euro.

Silver CB parte da un prezzo di 9.90 euro fino ad un massimo di 16.90 euro al mese, la Gold Start CB invece parte da 12.90 euro al mese ed arriva ad un massimo di 22.90. Infine, la Gold CB ha un costo minimo di 19.90 euro al mese ed un costo massimo di 39.90 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.