Vodafone non vuole essere in secondo piano nella primavera sul mercato della telefonia mobile. Il gestore inglese vuole altresì contrastare Iliad e gli altri operatori low cost con una serie di vantaggiose offerte relative alla telefonia mobile. I clienti che decidono di attivare una SIM con Vodafone possono, ad esempio, scegliere la Special 70 Giga.

Vodafone, in primavera ritorna la tariffa con 70 Giga e prezzi da ribasso

La Special 70 Giga prevede una serie di vantaggi per quanto concerne i contenuti. Gli utenti che attivano questa ricaricabile potranno ricevere chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche un pacchetto con 70 Giga per navigare in internet con le velocità del 4G. Il prezzo per questa ricaricabile sarà di soli 7,99 euro. Gli abbonati dovranno aggiungere solo un costo una tantum di 10 euro per il rilascio della SIM.

I clienti che scelgono la Special 70 Giga di Vodafone avranno anche una garanzia ulteriore rispetto al passato. Il gestore inglese, infatti, prevede anche prezzi bloccati almeno durante il primo semestre. Il provider quindi si impegna a non applicare rimodulazioni né per i costi né per le soglie di consumo nei sei mesi successivi all’attivazione della SIM.

Coloro che sono interessati ad attivare questa ricaricabile dovranno rivolgersi presso uno dei punti vendita ufficiali del gestore in Italia. La portabilità del numero e della rete mobile da TIM, WindTre o anche Iliad resta fondamentale per l’attivazione della promo. L’operazione del cambio gestore prevede per gli utenti un’attesa massima pari a tre giorni lavorativi.