Postepay: nuova truffa per gli utenti, ecco il messaggio terribile

Dopo tante discussioni durate anni, sembra che il discorso non sia ancora stato terminato. Postepay è la carta più famosa sul territorio italiano ma allo stesso tempo anche quella che più spesso diventa target preferito per i truffatori.

La grande diffusione del supporto elettronico in Italia porta quindi i malviventi ad avere una netta propensione a diffondere delle truffe che parlino della celebre carta gialla.

In basso potete trovare il testo che dovete assolutamente evitare, semplicemente ignorandolo e non diffondendolo. Ricordiamo infatti che il tutto parte semplicemente cliccando sul link alla fine del testo.

Gentile Cliente,



il presente avviso di pubblicazione delle fatture Le è stato inoltrato, da Postel S.p.A., in relazione ai servizi a lei erogati e/o ai prodotti che ha acquistato da Poste Italiane S.p.A.



Fattura N. 6823583527 del 12/03/2022



In base alla normativa vigente, riceverà la fattura originale nelle modalità e nel formato XML previsti dalle autorità competenti attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).



L’originale della fattura sarà depositato dallo SDI nell’area fiscale a Lei dedicata.



In caso di mancato recapito della fattura in originale da parte dello SDI, sarà possibile visualizzare e scaricare una copia della fattura utilizzando il file allegato alla presente, trasmessa con mittente ContabilitaClientiGruppoPosteItaliane, per conto di Poste Italiane S.p.A.,oppure accedendo alla pagina web protetta con accesso sicuro (in tecnologia SSL) raggiungibile tramite l’indirizzo:



LINK