I clienti di WhatsApp possono accedere da qualche mese a questa parte ad una serie di novità. La chat di messaggistica ha portato alla ribalta una serie di novità, sia per quanto concerne l’invio delle foto sia per quanto concerne le registrazioni vocali.

WhatsApp, sino a 32 partecipanti per le videochiamate

Una novità di WhatsApp era attesa da tempo. Gli utenti della piattaforma di messaggistica istantanea ora potranno beneficiare di un nuovo modello per le videochiamate. In seguito alle trasformazioni di questa funzione per gli altri servizi di messaggistica, anche WhatsApp si adegua.

Il nuovo schema per le videochiamate previsto da WhatsApp prevede ora un numero molto più ampio di partecipanti per le conversazioni audio e video. Su tutte le versioni della chat, gli utenti potranno comunicare contemporaneamente con ben 32 persone.

In linea con le funzioni per le riunioni a distanza messe in atto da ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet, WhatsApp con questo aggiornamento guarda ad un pubblico strategico. Allargando il numero dei partecipanti, la piattaforma di messaggistica vuole aprirsi non soltanto ai semplici utenti, ma anche ai professionisti che svolgono attività di smart working e didattica a distanza.

Le videochiamate della chat saranno ora disponibili su tutte le versione aggiornate della piattaforma sia su Android che su smartphone Apple. Il roll out della funzione sarà completato nel giro di qualche settimane.

In seguito a tale upgrade, gli sviluppatori di WhatsApp guardano oltre. Il prossimo passo per i tecnici della chat potrebbe essere la condivisione di spazi di lavoro in rete.