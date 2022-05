Psicologia: hai sempre sonno? Secondo la scienza sei più intelligente rispetto agli altri

1. SI ADATTANO FACILMENTE

Cambiano con facilità il lavoro, la carriera, e il luogo di residenza.

2. SANNO DI NON SAPERE

Ammettere di non essere intelligente è un chiaro segnale di intelligenza. Leonardo per esempio diceva di essere “Homo sanza lettere”, cioè ignorante in letteratura e grammatica.

3. SONO SUPER CURIOSI

Le persone intelligenti sono affascinate da cose che gli altri trovano scontate o banali. Come Einstein col tempo e lo spazio.

4. SONO APERTI DI MENTE

Accolgono nuove idee, opportunità e alternative – ma allo stesso tempo le selezionano con cura.

5.AMANO ANCHE LA SOLITUDINE

Molto più individualisti rispetto alla media delle persone.

6. HANNO MOLTO AUTOCONTROLLO

7. SONO DIVERTENTI

Gli individui intelligenti amano ridere e hanno un grande senso dello humor.

8. SONO MOLTO EMPATICI

Amano quindi conoscere le persone e riescono a sentire cosa prova l’altro.

9. RIESCONO A CONNETTERE CONCETTI APPARENTEMENTE DISTANTI



10. SONO DEI PROCASTINATORI

Non si tratta di pigrizia, bensì trovano più ricche di significato alcune questioni rispetto alle faccende quotidiane, non riuscendo quindi ad organizzare il tutto.

11. SI FANNO DOMANDE SUL MONDO, LA VITA, L’UNIVERSO

Per questa ragione hanno l’ansia.