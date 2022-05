Cambio di residenza con un click: da oggi, per la prima volta, è possibile richiedere online il trasferimento di residenza da un comune all’altro in tutta Italia, direttamente dal portale dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr).

Dopo una prima fase applicativa iniziata nel mese di febbraio in una trentina di comuni, il servizio è ora esteso a tutta la nazione.

Al portale dell’Anagrafe, nell’area riservata ai servizi al cittadino, è possibile accedere, come precisato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, dal Ministero dell’Interno e da Sogei, con la propria identità digitale (Carta d’identità elettronica, SPID, o CNS).

Il nuovo servizio, che si aggiunge alla possibilità di:

scaricare i certificati di registro;

inoltrare richieste anagrafiche online per il cambio di residenza per il trasferimento da qualsiasi comune ad altro del territorio nazionale, o il rimpatrio dall’estero per i cittadini italiani iscritti all’albo AIRE;

cambio di residenza nello stesso comune, sul territorio nazionale;

Come accedere

Potrai accedere al portale anagrafico con la tua identità digitale (Carta d’Identità Elettronica, SPID, o CNS), compilare la richiesta di dati anagrafici online per te e per i tuoi familiari e inviarlo automaticamente al comune competente, seguendo le istruzioni pubblicate nell’area di servizio.

E’ possibile inviare una richiesta di nuova residenza, che riguarda il trasferimento in una nuova abitazione, anche dove sono già presenti persone con cui non ci sono legami familiari o affettivi, e per la residenza in un nucleo familiare esistente, in un abitazione dove sono presenti sono persone con cui esistono legami familiari o affettivi, indicando uno dei membri della famiglia in cui si entra.

Questo è un altro importante risultato ottenuto dai ministri Colao e Lamorgese con il progetto Anpr, Anagrafe della popolazione residente. Questo è solo l’inizio della rivoluzione in atto nella Pubblica Amministrazione, che vede nella formazione dei dipendenti pubblici e nella valorizzazione delle loro competenze digitali un elemento fondamentale della modernizzazione.