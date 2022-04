Android: sono 24 le app e i giochi a pagamento gratis solo per oggi sul Play Store

Gli utenti Android che hanno voglia di scoprire qualcosa di nuovo potranno approfittare di questi giorni di grandi offerte. Il robottino verde mostra ancora una volta cosa voglia dire essere super versatili all’interno di un mondo pieno di opportunità. Sono tanti i sistemi operativi disponibili sia per quanto riguarda gli smartphone che per quanto riguarda i computer, ma a quanto pare quello di Google risulta sempre il più malleabile.

Al suo interno c’è il Play Store, noto market che include giochi ed applicazioni di vario genere per il pubblico. Proprio oggi l’opportunità sarà eccezionale: diversi titoli a pagamento possono essere scaricati totalmente gratis. Per avere anche le migliori offerte da parte di Amazon ogni giorno direttamente sullo smartphone di vostra proprietà, ecco il nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: gli utenti possono scaricare gratuitamente tutti questi titoli a pagamento