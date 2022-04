Il noto produttore Doogee si appresta ad allargare la sua famiglia di smartphone corazzati. Dopo Doogee V20 è Doogee S98, infatti, l’azienda sta per annunciare in veste ufficiale il nuovo rugged phone Doogee S98 Pro. Tra le sue peculiarità, ci saranno un design ispirato agli alieni e una fotocamera termica.

Doogee annuncerà a maggio il nuovo rugged phone Doogee S98 Pro

Dopo gli scorsi Doogee V20 e Doogee S98, il produttore cinese si appresta a svelare un nuovo rugged phone. Come già accennato, si tratta del prossimo Doogee S98 Pro. Quest’ultimo sarà svelato ufficialmente durante il mese di maggio, mentre sarà disponibile all’acquisto a partire da giugno.

Come anche detto dall’azienda, questo nuovo smartphone corazzato si contraddistinguerà innanzitutto per un design chiaramente ispirato agli alieni. Il modulo del comparto fotografico si combina infatti con le linee della backcover andando a rappresentare per l’appunto la sagoma di un alieno.

Oltre a questo, lo smartphone può vantare la presenza di una fotocamera termica. Nello specifico, sul retro troviamo un sensore fotografico da 48 MP e un sensore notturno da 20 MP. Questi sono poi per l’appunto abbinati a un sensore di imaging termico e, tutti insieme, permettono di ottenere degli scatti ottimi. Il sensore notturno, infatti, rileva tutto ciò che riflette la luce infrarossa, mentre il sensore termico rileva tutto ciò che emette calore.

Il nuovo smartphone corazzato di Doogee utilizzerà il sensore termico InfiRay con risoluzione massima di 256×192 il quale è in grado di rilevare con precisione correnti d’aria, umidità, perdite, cortocircuiti elettrici e surriscaldamenti di varia natura. non manca poi la tecnologia denominata Spectrum Fusion Algorithm, che consente di posizionare le immagini del sensore termico e del sensore principale l’una sull’altra. In questo modo, l’utente potrà selezionare in seguito il livello di trasparenza dei dettagli termici presenti nell’immagine.

Vi ricordiamo nuovamente che il nuovo Doogee S98 Pro sarà svelato a maggio, mentre sarà acquistabile a partire da giugno. L’azienda, in ogni caso, riporterà qualsiasi novità sul proprio sito web ufficiale.