Vodafone risponde all’operato di altri gestore telefonici in questa stagione primaverile. Il provider inglese non vuole farsi cogliere impreparato dinanzi ad Iliad e ad altre compagnie come TIM e WindTre. Ancora una volta le tariffe messe a disposizione di Vodafone sono molto convenenti, a partire dall’offerta Special 70 Giga.

Vodafone, in primavera ritorna la tariffa con 70 Giga e prezzi da ribasso

La Special 70 Giga si conferma una delle migliori soluzioni per i clienti di Vodafone. I clienti che decidono di attivare questa promozione avranno a loro disposizione un ticket con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa sarà di soli 7,99 euro. I clienti dovranno aggiungere soltanto una quota extra dal valore di 10 euro per l’attivazione della SIM.

I vantaggi della Special 70 Giga di Vodafone non si fermano a costi e soglie di consumo. Gli utenti avranno anche la garanzia di prezzi bloccati almeno durante il primo semestre. A differenza del passato, Vodafone si impegna a non applicare rimodulazione nei sei mesi successivi dall’attivazione della SIM.

Come per altre tariffe low cost del passato, anche in questa circostanza gli utenti di Vodafone dovranno richiedere l’attivazione solo presso uno degli store ufficiali del gestore in Italia. La portabilità del numero e della rete mobile da TIM, WindTre o anche Iliad resta fondamentale per l’attivazione della promo. Per completare la portabilità saranno necessari sino ad un massimo di tre giorni lavorativi.