Intesa Sanpaolo e BNL: nuova truffa phishing in questo messaggio

Vi capita mai di ricevere un messaggio molto strano che proviene dalla vostra banca di appartenenza? In quel caso potreste ritrovarvi di fronte ad un qualsiasi tentativo di phishing, metodo di truffa utilizzato dai malviventi che tende a farvi pensare che la comunicazione provenga dalla banca alla quale siete associati.

Questa volta a finire nella rete sono stati gli utenti del celebre colosso bancario italiano Intesa, i quali hanno ricevuto un messaggio a nome della banca. Ovviamente non si tratta di una comunicazione ufficiale, ma solo di un messaggio phishing che tenta di farmi inserire le vostre credenziali di accesso per poi svuotarvi il conto.

Truffa sul conto Intesa: ecco la finta comunicazione

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :