Kinder: la Pasqua è passata ma i focolai di salmonella continuano a crescere

L’allarme pasquale, malgrado siano finite le feste ed anche le uova, è ancora attivo. La salmonella che si trovava nei Kinder continua a “camminare” indisturbata di alimento in alimento ampliando sempre più i casi di malattia nel mondo.

Kinder: come procede nei giorni post Pasqua?

Nel Regno Unito è giunto sulla piattaforma EpiPulse Food and Waterborne Diseases (FWD) del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) un avviso del sistema di allerta e risposta precoce (EWRS). Germania, Svezia, Francia e Paesi Bassi, e successivamente Lussemburgo, Norvegia, Irlanda, Belgio e Spagna, hanno segnalato casi di salmonella confermati o probabili nei rispettivi Paesi.

Fino al 10 aprile sono emersi un totale di 150 casi confermati e probabili in 9 Paesi dell’UE/Spazio economico europeo (SEE) e nel Regno Unito, con date di campionamento dei casi comprese tra il 21 dicembre 2021 (il primo caso nel Regno Unito) e il 28 marzo 2022. Indagini epidemiologiche descrittive hanno dimostrato casi di età compresa tra 8 mesi e 56 anni, ma prevalentemente di età inferiore a 10 anni, nell’89% dei casi, e sproporzionatamente di sesso femminile (ben il 66%).

Gli scienziati spiegano che il tasso di ospedalizzazione era del 42% dei casi superiore a quello normalmente riportato nei focolai di salmonellosi. Sebbene questo sia probabilmente influenzato anche dalle caratteristiche demografiche delle persone colpite, si tratta di un possibile indicatore di una maggiore gravità clinica dell’infezione in questo focolaio.

Per non rischiare comunque Ferrero ha ritirato diversi prodotti anche in Italia e ha emanato un avviso su come fare a riconoscere i prodotti provenienti dallo stabilimento di Arlon coinvolti nel richiamo e che non vanno assolutamente consumati.

I prodotti pericolosi

I prodotti soggetti a richiamo sono: Kinder Sorpresa x 6 “Pulcini”, Kinder Sorpresa Maxi 100g “Puffi”, Kinder Sorpresa, Maxi 100g “Miraculous”, Kinder Schoko-Bons 125g e 46g.

Gli alimenti da non consumare sono tutti quelli che hanno le diciture:

RZ

LZ

R03

L03

Se individuate uno di questi codici, siete pregati di non consumare il prodotto e contattare il Servizio Consumatori Ferrero compilando il form di contatto presente sul sito www.ferrero.it/servizio-consumatori o chiamando il numero verde 800 90 96 90.