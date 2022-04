Il nuovo algoritmo di Instagram è un incubo per gli account. Il sito di social media ha implementato un nuovo meccanismo di classificazione che promuove i creatori di contenuti originali rispetto ai video riciclati da altre piattaforme come TikTok. Il CEO di Instagram Adam Mosseri ha annunciato il nuovo adeguamento su Twitter. Ha affermato che l’aggiornamento più recente ‘è principalmente incentrato sul concetto di originalità’.

‘I creatori sono incredibilmente vitali per il futuro di Instagram e vogliamo assicurarci che abbiano successo e ottengano tutto il merito che meritano’, ha scritto Mosseri in un tweet. L’aggiornamento della classifica favorirà i post originali rispetto ai video presi da altre piattaforme. Ciò dovrebbe, in linea di principio, aumentare l’esposizione di materiale unico nei feed di Instagram.

Instagram aggiorna il suo algoritmo per gli utenti

‘Se sviluppi qualcosa da zero, dovresti ottenere più credito che se condividi qualcosa che hai scoperto da qualche altra parte’, ha spiegato Mosseri. ‘Faremo di più per cercare di valorizzare maggiormente il contenuto originale, soprattutto se confrontato con il contenuto ripubblicato’.

Il nuovo algoritmo di Instagram è una conseguenza degli sforzi dell’azienda per limitare la condivisione di video ripubblicati da altre applicazioni, come TikTok. Di conseguenza, i suoi algoritmi cercheranno filigrane di terze parti e retrocedono i video con esse in luoghi come la scheda Reels.

Dopo il ripristino dei feed cronologici a marzo, questa è l’ultima modifica all’algoritmo della piattaforma di proprietà di Meta. Anche i tag delle persone di Instagram sono stati migliorati. Sebbene gli utenti siano stati in grado di taggare le persone nei loro post per un po’ di tempo, nei tag vengono visualizzati solo i nomi dei loro account. I proprietari di account possono ora modificare i loro profili e aggiungere categorie in base alle loro attività o carriera.

Inoltre, i tag dei prodotti nei post del feed sono ora aperti a tutti negli Stati Uniti, essendo stati precedentemente limitati a creatori e aziende. Il nuovo strumento, secondo Mosseri, ha lo scopo di aiutare a indirizzare il traffico verso un’azienda o una creatività che supporti. Secondo Mosseri, i nuovi ‘tesori nascosti’ hanno lo scopo di dare credito a coloro che se lo meritano.