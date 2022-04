Il volantino proposto nel periodo da Coop e Ipercoop, è assolutamente in grado di raccogliere al proprio interno offerte da ogni dove, con riduzioni importantissime sui migliori prodotti in circolazione, ed applicazioni attive sempre nei vari punti vendita in Italia.

Avete capito bene, per approfittare degli ottimi sconti di Coop e Ipercoop, non dovrete cercare un negozio specifico, ma potrete decidere di recarvi presso il punto più vicino alla vostra residenza, ed iniziare a risparmiare sin da subito. Nell’eventualità in cui, invece, vogliate rateizzare il pagamento, non scordatevi che potrete richiedere il Tasso Zero, ma solo superando i 199 euro di spesa effettivi.

Coop e Ipercoop: che occasioni speciali per tutti

Attenzione ai nuovi sconti di Coop e Ipercoop, con queste riduzioni l’azienda prova ad avvicinarsi il più possibile alle rivali del settore, proponendo al pubblico alcune ottime offerte, applicate più che altro sulla fascia media della telefonia mobile.

Il modello che maggiormente ha attirato il nostro interesse, è senza dubbio l’Oppo Find X3 Lite, in vendita dal 2021, è stato a lungo considerato un best buy, per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Oggi, grazie alla normale riduzione temporale, viene distribuito a soli 299 euro. Coloro che invece vorranno puntare direttamente verso altri brand, potranno decidere di affidarsi a Samsung Galaxy A53 a 399 euro, ma anche Galaxy A03 a 149 euro o Realme C31 in vendita a soli 89 euro.

Tutte le offerte del volantino di Coop e Ipercoop sono raccolte per comodità a questo link.