Banche truffate con i loro clienti: conti svuotati con un semplice messaggio

Più sono blasonate le banche, più è probabile che il loro nome vada a finire all’interno di un messaggio di testo pronto a truffare il prossimo. È questo il caso di alcune banche, azienda che purtroppo dovrà stare anche questa volta attenta alla nuova truffa che sta portando via soldi dei conti correnti dei suoi clienti.

Banche: arriva la truffa tramite questo messaggio che ormai gira anche nelle chat di WhatsApp

Le segnalazioni sono state tantissime e riguardano tutte questo messaggio in basso. Secondo quanto riportato, gli utenti avrebbero subito una truffa semplicemente cliccando sul link alla fine del messaggio. Proprio per questa ragione abbiamo ritenuto opportuno indicarvi il testo per permettervi di riconoscerlo, omettendo però il link.

Gentile cliente,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI