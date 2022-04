Yeedi è sempre stato uno dei produttori di maggior successo con i suoi robot aspirapolvere relativamente economici. Gli assistenti smart domestici dell’azienda di solito ottengono un buon rapporto qualità-prezzo. Oggi vi parleremo dell’ultimo arrivato di casa yeedi, il Vac 2 Pro.

Cosa troverete nella confezione

All’interno della scatola, oltre al robot stesso, c’è da un lato la spazzola laterale rotante obbligatoria, che va collegata al dispositivo e la docking station dove Vac 2 Pro ricarica la batteria. Insieme a questo arriva un cavo di alimentazione di cinque metri. Il tutto è completato dall’accessorio per la pulizia insieme a un panno di ricambio abbinato. Se apri l’aspirapolvere stesso, troverete una piccola spazzola adatta per pulire il dispositivo, che dovrebbero aiutare contro i capelli attaccati. Quindi troviamo tutto quello di cui abbiamo bisogno.

Design e materiali

Chi conosce altri dispositivi di casa Yeedi potrà riconoscere immediatamente anche il Vac 2 Pro. Ciò non è dovuto solo al logo dell’azienda blasonato sulla parte superiore. Il produttore si affida ancora una volta al design classico della sua linea di robot aspirapolvere.

Uno sguardo alla parte inferiore rende anche chiaro che Yeedi ovviamente non vuole fare movimenti falsi. Questo inizia con i sensori, che non vengono utilizzati solo per l’orientamento nello spazio, ma anche per prevenire le cadute. Le ruote fanno affidamento anche sul profilo robusto, che già conosciamo da altri modelli. Se si osserva più da vicino la parte inferiore, potete anche vedere le fessure in cui la stazione di aspirazione raccoglie lo sporco raccolto. Yeedi non sperimenta nemmeno con la spazzola principale. L’azienda si affida qui a una classica spazzola a setola, che è solo predestinata a raccogliere i peli di animali domestici. Fortunatamente, l’unità può essere facilmente rimossa e liberata dai capelli. Di conseguenza, la pulizia costa tempo, ma non nervi.

Uno sguardo di lato fa capire che Yeedi ha rivisto il frontale rispetto ad altri modelli. Soprattutto nell’area del cosiddetto paraurti, che dovrebbe prevenire le collisioni, è cambiato molto. Mentre il produttore faceva affidamento su una barra sensore continua in altri robot aspirapolvere, qui i sensori sono nascosti dietro alcune piccole finestre.

Quando si parla di innovazioni, non si può tralasciare l’unità per detergere i pavimenti. Nei modelli precedenti, era possibile collegare e scollegare solo la piastra insieme al panno. Ora l’unità di pulizia è un unico accessorio che si può mettere e levare in base all’utilizzo. Qui, il serbatoio dell’acqua e il panno per la pulizia possono essere montati o rimossi solo come una singola parte.

Configurazione e utilizzo dell’app

La configurazione tramite l’app è davvero semplice, sul cofano superiore troviamo un QR Code da scannerizzare tramite l’app. Passo dopo passo, l’app per smartphone vi aiuterà ad aggiungere Vac 2 Pro alla vostra rete domestica.

Nessuna sorpresa per quanto riguarda l’interfaccia dell’app, il produttore fa ancora affidamento sulla sua classica struttura di base. Il menu principale offre una panoramica dei dispositivi registrati. Ora è possibile con il Vac 2 Pro determinare anche un corridoio all’interno della mappa. Sfortunatamente, la separazione delle stanze non è ancora possibile all’interno dell’app.

Potete creare un programma di pulizia, dove andare a determinare per ogni stanza, con quale forza di aspirazione o tergitura deve essere pulita. Il Vac 2 Pro ha un totale di tre diversi livelli di aspirazione. È pratico che ora puoi anche decidere se eseguire solo l’aspirazione, solo la pulizia o entrambe. Secondo la nostra esperienza, il risultato finale sembra migliore quando prima si aspira e poi si lava di nuovo, rispetto a quando si fanno entrambe le cose contemporaneamente. Yeedi offre le più importanti opzioni di personalizzazione e consente anche, ad esempio, la pulizia mirata di determinate stanze o aree definite nell’app.

Prestazioni d’aspirazione

Diamo prima un’occhiata alle abilità come robot aspirapolvere. Oltre alle prestazioni, l’orientamento del robot gioca naturalmente un ruolo importante quando si tratta del risultato finale. Yeedi installa una telecamera che è diretta verso l’alto, questo è abbastanza intelligente, poiché l’aspirapolvere può catturare la pianta del vostro appartamento attraverso le dimensioni del soffitto. Il grande vantaggio di questo è che i mobili non sono inclusi nella planimetria.

Inoltre, non avendo un sensore LiDAR, la sua dimensione è molto più piccola. Dal momento che Yeedi può fare a meno della tipica torre in cui è nascosta la corrispondente tecnologia laser, il Vac 2 Pro si adatta anche sotto i mobili piatti. Se il robot aspirapolvere incontra ostacoli come mobili durante il suo viaggio inaugurale, li tocca leggermente con il paraurti e li tiene come oggetti nella mappa.

Mentre Roborock prima perlustra i bordi e poi pulisce il centro nelle curve a S, Yeedi lo fa al contrario. Qui, il centro della stanza viene prima pulito con percorsi paralleli e infine i bordi vengono ripuliti dalla polvere. Sia sul parquet che sui pavimenti in piastrelle, il Vac 2 Pro ha lasciato un’impressione generale pulita nei vari test. Solo negli angoli del d’appartamento il piccolo robot ogni tanto doveva ammettere la sconfitta. Tuttavia, questo problema è comune a quasi tutti i robot aspirapolvere e può essere ricondotto al tipico design rotondo.

Sorprendente è il rilevamento automatico del tappeto, anche se ormai non è più una grossa novità. Questo viene utilizzato anche su Vac 2 Pro e assicura che l’aspirapolvere massimizzi automaticamente le sue prestazioni non appena passa su un tappeto. Questo Vac 2 Pro ci lascia con un’ottima impressione in termini di prestazioni di aspirazione.

Prestazioni di lavaggio

L’unità di pulizia dell’ultimo robot aspirapolvere è stata completamente ridisegnata. Qui, non è più solo il mocio stesso che può essere rimosso, ma l’intera unità di pulizia, incluso il mocio. Yeedi ha dovuto farlo per dare più potenza al processo di lavaggio.

Ora c’è un motore all’interno dell’unità che fornisce movimenti di scuotimento simili al Q7 Max di Roborock. Nel risultato finale, abbiamo ottenuto una buona prestazione di pulizia, che (a parte la Mop Station) è la migliore dei robot aspirapolvere di Yeedi finora. Tuttavia, nulla è cambiato nel principio di base. Quindi, riempite il serbatoio dell’acqua con acqua, che viene poi passata al mocio. È possibile impostare la portata nell’app. Mentre le piastrelle tollerano molta umidità, dovreste essere un po’ più delicati sui pavimenti in legno.

Tanta comodità con la stazione di aspirazione

Yeedi ci ha inviato con il Vac 2 Pro, la pratica stazione di aspirazione, a nostro avviso è essenziale per il massimo comfort. Questo riprende il lavoro della docking station convenzionale e, inoltre, aspira lo sporco raccolto dal robot. È estremamente pratico e soprattutto igienico che il Vac 2 Pro venga svuotato dopo ogni corsa.

È lì che abbiamo sopportato i forti rumori di aspirazione, che ricordano un classico aspirapolvere al massimo, senza lamentarmi. Dopotutto, l’intero processo richiede solo pochi secondi. Se dai un’occhiata all’interno del Vac 2 Pro dopo aver passato l’aspirapolvere, diventa subito chiaro che la stazione fa un ottimo lavoro. Non rimane nulla qui, tranne alcune piccole particelle di polvere ostinata. La stessa Yeedi promette che la stazione di aspirazione con il suo sacchetto per la polvere da 2,5 litri deve essere pulita solo una volta al mese. Questo rende la stazione di aspirazione l’aggiunta perfetta.

Conclusione e prezzi

Yeedi ha fatto molto bene con il suo Vac 2 Pro. Tuttavia, poiché non c’è nulla di cui lamentarsi, questo sarebbe stato sorprendente. Yeedi mostra anche coraggio per cose nuove in alcune aree. Per esempio, c’è la nuova opzione di navigazione tramite la scansione del soffitto. Questo è un concetto entusiasmante che non può tenere il passo con i sensori LiDAR, ma è ovviamente un’alternativa economica. Non c’è nulla di cui lamentarsi in termini di configurazione e funzionamento.

Tuttavia, siamo rimasti davvero sorpresi quando abbiamo pulito il Vac 2 Pro. Qui, Yeedi ha completamente rivisto la sua unità di pulizia e ne è valsa la pena. Ora la piastra di pulizia non è più solo statica sul pavimento, ma offre una pulizia molto migliore grazie al movimento di scuotimento.

Chi considera il Vac 2 Pro dovrebbe pensare anche all’acquisto della stazione di aspirazione, al prezzo di circa 200 euro. Questo rende l’assistente domestico intelligente l’aiuto perfetto per la pulizia delle vostre mura.

Potete acquistare lo Yeedi Vac 2 Pro su Amazon o il loro sito ufficiale al prezzo di circa 450 euro.