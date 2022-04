Google sviluppa spesso esperienze di realtà aumentata e virtuale in collaborazione con brand o eventi, in genere come aggiunte temporanee nell’app per dispositivi mobile di Ricerca Google. Questa volta, Google ha collaborato con l’NBA per costruire una ‘Pixel Arena’ accessibile a tutti i dispositivi mobile, completa di una funzione per creare il tuo personaggio e di alcuni minigiochi a tema NBA.

‘I playoff NBA tornano questo sabato e abbiamo un’esperienza virtuale rivoluzionaria per portare il gioco che ami al livello successivo’, ha dichiarato Google in un post sul blog lunedì. L’NBA e la Google Pixel Arena sono un’area virtuale in-game in cui puoi creare, giocare, condividere e celebrare le tue abilità nei playoff NBA del 2022.’

NBA: potrai seguire i Playoff con la Pixel Arena

Quando accedi alla Pixel Arena dall’app mobile NBA su iOS o Android, puoi personalizzare il tuo avatar con l’equipaggiamento di altre squadre. Durante le partite della vita reale, i riepiloghi 3D basati sui dati NBA verranno mostrati nel campo della Pixel Arena, e c’è anche una modalità quiz a cui puoi giocare per far salire di livello il tuo personaggio e guadagnare nuovi oggetti estetici. Secondo Google, la modalità è stata creata in collaborazione con l’NBA.

Nonostante il nome ‘Pixel Arena’, l’esperienza virtuale è accessibile a tutti i dispositivi, in modo simile a come gli stadi della vita reale prendono normalmente il nome dal principale sponsor aziendale.

In altre notizie sportive, la scorsa settimana Google ha annunciato che avrebbe trasmesso in streaming 15 imminenti partite della Major League Baseball in diretta su YouTube gratuitamente. Questa collaborazione è una buona notizia per gli appassionati di baseball che non hanno un abbonamento via cavo, ma è l’ennesimo accordo di esclusività in una stagione in cui le partite sono già suddivise tra diverse emittenti: ad esempio, Apple ha recentemente acquisito i diritti di Friday Doubleheaders per la sua piattaforma in abbonamento TV+.