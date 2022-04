Tantissime occasioni speciali attendono gli utenti nei negozi Trony sul territorio nazionale, i prezzi sono bassi ed economici, data la disponibilità di un buonissimo quantitativo di prodotti in vendita a cifre decisamente minori rispetto ai listini del periodo.

La campagna promozionale ricalca quanto di buono abbiamo visto, e stiamo vedendo nel periodo, infatti gli acquisti possono tranquillamente essere completati in ogni negozio sul territorio nazionale, con possibilità di ricevere anche la garanzia di 24 mesi, e la variante no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile. Coloro che vorranno invece rateizzare il pagamento, dovranno spendere più di 199 euro.

Trony: le offerte sono davvero interessanti

Trony non smette mai davvero di stupire gli utenti, in questi giorni ha infatti lanciato un volantino che promette un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, garantendo a tutti la possibilità di mettere le mani su prodotti scontati anche del 100%.

Per avere questo riscontro finale, dovete comunque seguire un iter non particolarmente importante. L’unico aspetto da tenere bene a mente, riguarda la necessità di aggiungere 3 prodotti al carrello, ricevendo in cambio appunto uno sconto immediato pari al 100% del listino del meno caro.

Gli utenti che invece sceglieranno la via più breve, aggiungendo solamente due modelli, potranno in cambio godere di uno sconto del 50%, sempre alle medesime condizioni espresse in precedenza. Se volete continuare a scoprire il volantino, dovete ricorrere al sito ufficiale.