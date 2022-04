La versione di nuova generazione di The Witcher 3 è stata posticipata ‘fino a nuovo avviso’, secondo CD Projekt Red. L’annuncio è arrivato da un post dall’account Twitter di The Witcher, che indicava che il team stava ora valutando quanto lavoro rimaneva sul port. Le versioni PS5 e Xbox Series X|S sono state rinviate da una versione prevista per il secondo trimestre a una data futura non definita.

‘Abbiamo deciso che il nostro team di sviluppo interno si occupi del lavoro rimanente sull’edizione di nuova generazione di The Witcher 3: Wild Hunt’, ha affermato CD Projekt Red. Attualmente stiamo analizzando l’entità del lavoro da completare e, di conseguenza, dobbiamo posticipare il rilascio del secondo trimestre fino a nuovo avviso.’

The Witcher 3 di nuova generazione sarà sviluppato internamente

Sabre Interactive ha lavorato al port, che ha portato a un’impresa tecnologica sbalorditiva che ha portato il gioco su Nintendo Switch. Tuttavia, lo sviluppo è stato ora portato all’interno dell’azienda. The Witcher 3 è stato pubblicato nel 2015 ed è diventato rapidamente uno dei giochi più popolari della generazione precedente. Chiunque si sia divertito a seguire Geralt nel suo viaggio epico sarebbe entusiasta di vederlo aggiornato a un nuovo hardware con prestazioni ed estetica maggiori.

Un’edizione PS5 o Xbox Series X di The Witcher 3 sarebbe fantastica, ma CD Projekt Red è attualmente molto impegnato. The Witcher 4 è stato rivelato solo di recente, con lo sviluppatore che mira a produrre il prossimo capitolo nella trama della serie. Mentre la produzione è ancora nelle sue fasi iniziali, è il prossimo grande progetto dello sviluppatore, che dovrebbe essere gigantesco.

In altre notizie, Cyberpunk 2077 si sta ancora riprendendo dal suo terribile lancio. Cyberpunk 2077 ha ricevuto il proprio aggiornamento di nuova generazione e il team di sviluppo sta finalmente passando dal rendere il gioco giocabile al rilascio di espansioni. Con il disastroso rilascio di Cyberpunk 2077 ancora fresco nella mente, c’è il rischio che l’aggiornamento di prossima generazione per The Witcher 3 arrivi in ​​forma buggata, causando danni significativi alla società.