Pfizer: ritiro immediato di un farmaco per la pressione, ecco le ragioni

Dopo il lancio del vaccino anti-Covid a mRna, Pfizer è alle prese con il ritiro di un suo farmaco per controllare la pressione. Il motivo è la presenza a livelli elevati di nitrosammina, un composto chimico che può aumentare il rischio di cancro.

Pfizer: Accuretic, il farmaco che provoca il tumore

Il farmaco finito nel vortice è Accuretic*, utilizzato per trattare l’ipertensione e ridurre il rischio di infarto o ictus. Trattasi di una combinazione di due diversi principi attivi: quinapril e idroclorotiazide. Il primo è un inibitore dell’enzima di conversione dell’angiotensina (Ace) che impedisce il restringimento dei vasi sanguigni, mentre il secondo è un diuretico, che porta la persona a ‘eliminare’ il sodio nel corpo.

Ma se da un lato guarisce, dall’altro provoca una quantità non indifferente di rischi. La colpevole è la nitrosammina, un composto chimico abbastanza comune che generalmente si trova in salumi e carne grigliata, latticini e verdure. Secondo le agenzie regolatorie, livelli elevati e ripetute esposizioni a lungo andare possono rivelarsi pericolosi. Per questa ragione le azioni del colosso farmaceutico americano sono scese del 2,1% da quando il richiamo del medicinale è stato annunciato il 21 marzo, dopo la chiusura delle contrattazioni.

Una revisione sistematica pubblicata nel World Journal of Gastroenterology nel 2006 ha riscontrato “un’associazione positiva tra l’assunzione di nitriti e nitrosammine e il cancro gastrico”. Lo stesso Pfizer ha dichiarato che, mentre l’ingestione a lungo termine del farmaco per la pressione sanguigna può aumentare il rischio di tumore, “non vi è alcun pericolo immediato per i pazienti che assumono questo farmaco”. L’azienda “ritiene che il profilo rischio/beneficio dei prodotti rimanga positivo sulla base dei dati attualmente disponibili”.