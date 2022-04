I migliori sconti del volantino Euronics sono assolutamente dietro l’angolo per milioni di utenti in Italia, la corrente campagna promozionale riserva ottime sorprese a tutti coloro che vogliono spendere poco, godendo ugualmente di prestazioni più che adeguate.

Il volantino, come tutte le altre precedenti soluzioni della medesima azienda, è attivo in esclusiva presso i negozi sparsi per il territorio, con piccole differenze di socio in socio. Il consiglio è di valutare attentamente quali siano i prezzi attivati presso il negozio più vicino alla residenza, in modo da non restarne completamente illusi.

Euronics: le offerte sono tra le migliori di sempre

Gli sconti di Primavera di Euronics sono veramente pazzeschi, oltre che essere attivi sull’intero territorio nazionale, proponendo infatti una serie di importanti riduzioni di prezzo, almeno rispetto al listino originario.

I modelli inclusi nella promozione sono davvero moltissimi, partono dall’ottimo Redmi Note 11 Pro, disponibile a 379 euro, salendo poi verso Oppo Find X5 Lite a 499 euro, ma anche Oppo Reno6 a 399 euro, Realme 9 Pro a 349 euro, Honor 50 a 499 euro, Motorola Edge 30 Lite a 279 euro, Redmi Note 11 a 229 euro, Redmi Note 11 Pro a 379 euro, o anche gli ultimi iPhone 12 a 1279 euro e iPhone 12 Pro a 1379 euro.

Questi sono i migliori sconti legati al mondo della telefonia mobile, all’interno del volantino si trovano comunque tante altre occasioni ugualmente interessanti, da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Il consiglio è quindi di collegarvi quanto prima al sito ufficiale, in modo da essere sicuri di conoscerle da vicino.