L’operatore Vodafone Italia ha recentemente deciso di prorogare anche per il mese di aprile 2022 la propria iniziativa denominata Happy Cashback. Questa offrirà la possibilità di convertire in ricariche omaggio o donazioni, i crediti digitali accumulati sfruttando le promo Happy Friday e Happy Black.

L’iniziativa, lanciata da Vodafone lo scorso 1° Luglio 2021, è dedicata a tutti i clienti consumer dell’operatore iscritti a Vodafone Happy o anche al programma a pagamento Happy Black o nella sua versione Limited Edition. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone proroga Happy Cashback

All’interno dell’applicazione My Vodafone è stata nuovamente modificata la data di scadenza dell’iniziativa appena menzionata ed aggiornato il regolamento ufficiale. Così facendo, la possibilità di accumulare crediti attraverso Vodafone Happy Cashback sarà ancora valida fino all’8 Maggio 2022, salvo ulteriori proroghe, mentre i crediti saranno convertibili in ricariche telefoniche, sconti in fattura o altro fino al 30 Settembre 2022.

Come accennato, i clienti Vodafone possono accumulare i crediti con ogni codice sconto utilizzato tra quelli ottenuti tramite Happy Friday o Happy Black, ma anche per acquisti con Happy Shop. Ogni volta che si utilizzerà un codice sconto ottenuto tramite Happy Friday, si otterrà un credito Happy Cashback di 1 euro. Se si sfrutterà un codice sconto ottenuto tramite Happy Black, si avranno 2 euro in crediti Happy Cashback.

Infine, grazie alla sezione Happy Shop, dove i clienti Vodafone possono accedere gratuitamente agli shop online di alcuni partner per effettuare i propri acquisti, per ogni acquisto si ottiene fino al 15% della spesa effettuata in crediti Happy Cashback.