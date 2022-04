Coop e Ipercoop cercano di accontentare il più possibile le continue richieste dei consumatori italiani, con nuovi prezzi bassi e convenienti sulla maggior parte dei prodotti inclusi direttamente nel catalogo aziendale.

Il volantino attivato nel periodo corrente, segue esattamente le linee guida dei precedenti, in termini di disponibilità sul territorio, in quanto viene reso disponibile solamente in negozio, ma non sul sito ufficiale. Le scorte, stando a quanto effettivamente comunicato, non dovrebbero in nessun modo rappresentare un problema per gli utenti, in termini di disponibilità effettiva.

Coop e Ipercoop: questi nuovi sconti sono unici

Coop e Ipercoop fanno letteralmente sognare gli utenti con alcune delle migliori offerte attualmente in circolazione, a patto che si sia alla ricerca di un dispositivo legato alla fascia media della telefonia mobile.

Il modello attualmente in vendita è lo Xiaomi Redmi Note 10, un prodotto che viene commercializzato a soli 179 euro, ma con all’interno alcune ottime specifiche tecniche.

Scorrendo la scheda, infatti, notiamo la presenza di un ampio display IPS LCD da soli 6,5 pollici di diagonale, passando anche per la connettività 5G, il processore octa-core, ed una qualità generale assolutamente in linea con le aspettative.

Il risparmio è notevole, ricordando comunque che parliamo di un prodotto con garanzia di 2 anni dalla data d’acquisto, e con il quale è possibile approfittare della variante no brand, quindi di aggiornamenti assolutamente più tempestivi del solito. La campagna promozionale la potete sfogliare nel dettaglio direttamente a questo link.