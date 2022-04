Si è ipotizzato che il lancio del prodotto Honor previsto per maggio porterà sul mercato una varietà di nuovi articoli. Secondo il tipster Factory Manager, oltre a una nuova serie di laptop, l’azienda presenterà anche un nuovo tablet di punta in futuro.

Quel tablet sarà dotato di un chip ‘estremamente potente’, che sarà quasi sicuramente un chip di punta e fungerà da punto di riferimento per i tablet Android nel 2022. Sebbene non sia dichiarato esplicitamente, il tipster ha suggerito che il suddetto processore sarà un versione più potente del MediaTek Dimensity 9000 con una frequenza maggiore rispetto al modello attuale. Questa versione è destinata esclusivamente a tablet e notebook a basso consumo energetico ed è improbabile che in futuro arriverà sugli smartphone.

Honor presenterà un tablet ed altri device

HONOR ha debuttato l’anno scorso con il tablet V7 Pro, che utilizzava un processore identico al MediaTek Kompanio 1300T utilizzato da HONOR. Come affermato in precedenza, la CPU è basata sulla tecnologia 6nm di TSMC e include un totale di 4 core grandi e 4 piccoli core. È possibile che anche il processore sopra descritto venga incluso nella serie Kompanio.

In termini di laptop, all’evento di maggio verrà presentata una nuova serie Honor MagicBook, che sarà dotata di processori Intel o AMD Ryzen serie 6000 di 12a generazione. In precedenza era stato segnalato dallo stesso insider che Huawei avrebbe condotto un evento ad aprile per presentare ufficialmente il nuovo notebook MateBook e Huawei Band 7. Al momento, non ci sono informazioni ufficiali ma la società potrebbe farsi sentire presto.