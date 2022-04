Buoni benzina: risparmio sul pieno grazie a Whatsapp, trattasi di truffa o realtà?

È nel caos totale che si presentano i fenomeni più assurdi nella storia della telefonia. Nel 2022 ad esempio si sta discutendo di strani Buoni benzina che possono essere scaricati tramite un semplice link e che giungono tramite Whatsapp a nome della Regione Lazio. Ma siamo certi che si tratti di qualcosa di sicuro?

Buoni benzina: prestate attenzione, è allarme

Ci state ancora pensando? Ma è chiaro che si tratti di una truffa! Nessuno regalerebbe buoni benzina, né ora né mai (di questi tempi a maggior ragione). Come al solito, la fake news si è fatta strada a partire dai social network, e da lì ha girato il mondo. Riconoscerlo è semplice, vi basterà leggere: “Da oggi tutte le stazioni ENI regaleranno 10.000 Buoni Benzina da 100 € per protesta contro il governo e la guerra. Qui sotto è spiegato come ricevere il buono prima che finisce”. Come spiega una cittadina vittima della frode: “Il messaggio è arrivato oggi via sms da un numero che nel 2020 proveniva dalla Regione Lazio”.

La diffusione rapida ovviamente ne amplifica il potere, arrivando a colpire un numero elevato in pochissime ore. A questo si aggiunge anche il fatto che non vi è stata molta diffusione dell’arcano, pertanto i criminali hanno agito indisturbati per diverso tempo. Al momento non esiste alcun annuncio di violazione hacker del sito regionale, ma il sospetto legato all’uso di un numero con quella provenienza preoccupa gli utenti.

Ad ogni modo il messaggio non appartiene alla Regione Lazio, quindi attenzione e non aprire il link. Come diceva uno dei tanti utenti: “Nessuno regala soldi facilmente”, appunto.