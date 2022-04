Questa è la nostra prima recensione in merito ad un’auto Plug-In Hybrid, per cui l’attenzione è stata ancor di più superiore al solito, proprio per riuscire a portare un’esperienza diretta in merito alla combinazione di nuove tecnologie che spingono questa nuovissima Renault Mégane Sporter E-TECH. La versione che abbiamo provato e una RS-Line, completa di diversi accessori e di diverse novità rispetto al passato.

Renault Mégane Sporter E-TECH: il motore

Esistono tre tipi di auto ibride, ma questa Plug-In rispetto alle altre, grazie alla sua architettura, ha una batteria di gran lunga maggiorata con 10.4 KWh e permette di essere ricaricata con la presa Plug-in. Questa soluzione permetterà all’auto di fare circa 60-70 km in full Electric. Chiaramente al termine dell’autonomia elettrica si ripartirà utilizzando la benzina. Il motore è un 4 cilindri 160 cv da 1.6L che va da 0 a 100 in 7.4 secondi e arriva ad una velocità massima di 175 Km/h.

Il cambio è automatico e nonostante questo non incide particolarmente sui consumi, i quali sono ottimi in combinato con un 30 km/l tra elettrico e benzina. L’autonomia complessiva è di circa 600km.

Un aspetto che non particolarmente comodo riguarda la lentezza della ricarica: circa 3.7 Kw di potenza ricaricano questa Renault Mégane, la quale dunque impiega 4-5 ore per una ricarica completa.

Per quanto riguarda ala prova su strada, l’auto si comporta bene in città e fuori città essendo anche molto silenziosa soprattutto in full Electric. Con la funzionalità MySense si attiva poi il motore termico a benzina.

Renault Mégane Sporter E-TECH: estetica e interni

Grande versatilità anche nell’apertura e nella chiusura grazie al sistema Keyless che permette all’auto di aprirsi o chiudersi in base a se ci si avvicina o allontana da essa.

Il vano bagagli, con apertura meccanica, è abbastanza agevole da 308 litri, anche se sarebbe potuto essere più capiente senza batteria. La presa di ricarica, di tipo 2, non trova agevolmente però spazio al di sotto del vano portabagagli vista la presenza delle celle.

Recandoci all’interno ecco presenti i sedili in Alcantara riscaldabili al costo di 1710 euro, mentre nel complesso estetico resta fedele ai canoni di Renault in tutto e per tutto.

L’abitabilità è buona ma accedere risulta quasi scomodo vista l’altezza, ma una volta entrati cambia tutto: lo spazio è ideale e l’ampiezza interna dona molto comfort, nonostante non ci sia troppo spazio per gli oggetti in prossimità del tunnel centrale. Qui troviamo anche il bracciolo, scomodo nell’apertura dal lato del guidatore. Passando dietro, dove abbiamo due prese per la ricarica, si sta abbastanza comodi anche se sono sconsigliati i viaggi lunghi in cinque.

Parlando di estetica, presente il tettuccio apribile e i cerchi sono da 17 pollici RS-Line nella nostra esperienza, ma sono disponibili anche da 18 pollici con 500 euro in più.

In merito al quadro strumenti, ci sono tutte le informazioni in merito alla ricarica, velocità, autonomia ma anche per quanto concerne i vari ADAS e sistemi di sicurezza. Presenti anche varie modalità di guida come la Sport, la quale conferisce un po’ di brio in più alla Renault Mégane Sporter ma senza esagerare, lasciando quindi l’attributo di “sportiva” a ben altre auto.

In merito all’infotainment, uno dei migliori mai provati, sono presenti Android Auto e Apple Carplay, utilizzabili dai comandi al volante e laterali. Non è presente la ricarica wireless. Ovviamente troverete anche tutte le informazioni di rito in merito all’auto e alle sue modalità. Il sistema audio risulta particolarmente sviluppato essendo in collaborazione con il noto brand leader Bose.

Conclusioni

Le conclusioni ci portano a dire che la Renault Mégane Sporter E-TECH è una di quelle che ci è piaciuta di più nonostante gli interni che non ci hanno fatto impazzire. Altra nota dolente è sicuramente il prezzo, il quale nella nostra configurazione consiste in 47.910 euro con tutti gli optional, restando lo stesso tempo una delle più economica in commercio.